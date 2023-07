Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Baienfurt

Einbruch in Discounter

Am Sonntag gegen 01.19 Uhr trat ein 19-jähriger Mann zunächst die beiden Zugangstüren zum Verkaufsraum eines Discounters in der Ravensburger Straße in Baienfurt ein. Anschließend begab er sich zu den Kühlregalen und entnahm zwei Getränke-Sixpacks und einen Kaffee. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten informierten die Polizei. Als der Mann die Zeugen bemerkte ließ er die Getränke zurück und flüchtete mit dem Kaffee. Unvermittelt drehte er sich jedoch um und griff einen 32-jährigen Zeugen an und wollte ihn schlagen. Dieser nahm den Einbrecher in den Schwitzkasten bis die Polizei eintraf. Nach Eintreffen der Polizei beleidigte der Dieb sämtliche anwesenden Personen. Da der Einbrecher augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Schaden an der Eingangstüre dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

Leutkrich

Verkehrszeichen geklaut

Die Polizei in Leutkirch sucht Zeugen zu einem Verkehrszeichen-Diebstahl an einer Baustelle in der Adalbert-Stifter-Straße in Leutkirch. Bereits in der Nacht von Montag 05.06.2023 auf Dienstag 06.06.2023 entwendete unbekannte Täterschaft vier Verkehrszeichen "Halteverbot" und zwei Schilder mit dem Hinweis auf eine Baustelle. Der Schaden beläuft sich auf etwa 440.- Euro. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch Weingarten unter Tel.: 07561 8488-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell