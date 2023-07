Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Badeunfall mit tödlichem Ausgang

Ein 20-jähriger Mann ging am 15.07.2023 am Blauen See in Wangen im Allgäu zum Schwimmen und wollte nach den bisherigen Ermittlungen dieses Naturgewässer mit einer Größe von lediglich circa 150m auf 400m durchqueren. Gegen 08.40 Uhr ging der Schwimmer aus bislang ungeklärten Gründen unter und ist zunächst nicht wieder an der Wasseroberfläche aufgetaucht. Der Schwimmer konnte im Rahmen eines Großeinsatzes von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei nach circa 45 Minuten durch Taucher des DLRG geborgen und anschließend durch die Feuerwehr mit einem Boot tot aus dem Wasser gebracht werden. Bislang gehen die Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ravensburg von einem Unglücksfall aus. Zur Suche und Bergung des Schwimmers waren 40 Wehrmänner der Feuerwehr Wangen im Allgäu mit mehreren Abteilungen im Einsatz. Ferner befanden sich das DLRG sowie der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot sowie einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

