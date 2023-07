Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Eriskirch

Nach Schaden an geparktem Auto auf und davon

Einen Schaden von circa 4.000 Euro richtete am Freitag zwischen 19.15 Uhr und 19.43 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Kauflandparkplatz in Eriskirch an. Nachdem der Fahrzeuglenker offensichtlich gegen einen geparkten BMW gefahren ist und an diesem Kratzspuren im Bereich des vorderen Radkastens und der vorderen Stoßstange verursacht hat, entfernte sich dieser ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen haben die Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701-3104 zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung mit Pfefferspray und anschließendem Widerstand gegen die Polizei

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Seehasenfest stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Samstag gegen 01.15 Uhr fest, dass es bei einer körperlichen Auseinandersetzung auch zu dem Einsatz eines Pfeffersprays gekommen ist. Die Beamten konnten im Rahmen einer Fußstreife eine Körperverletzung zwischen zwei Personengruppen erkennen und entsprechend einen weiteren handgreiflichen Verlauf unterbinden. Als die Beteiligten folglich kontrolliert werden sollten, liefen einige Beteiligte davon, um zu flüchten. Bei den folgenden Maßnahmen leisteten mindestens zwei junge Erwachsene Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, so dass die Polizeibeamten diesen Aggressoren Handschließen anlegen mussten. Im weiteren Verlauf und im Rahmen der Ermittlungen zur ursprünglichen Auseinandersetzung konnten die Ermittler einen benutzten Pfefferspray auffinden und sicherstellen, welcher offensichtlich bei der Auseinandersetzung durch einen bislang unbekannten Täter versprüht wurde. Ein 25-jähriger Geschädigter musste sich zur Reinigung der gereizten Augen bei den eingesetzten Hilfskräften des DRK in Behandlung begeben. Der körperlichen Auseinandersetzung nicht genug fanden die Beamten im Laufe der Ermittlungen bei einem der vermeintlichen Haupttäter Cannabis und rezeptpflichtige Arzneistoffe auf und leiteten daher ein zusätzliches Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701-3104 zu melden.

Tettnang

Auto zerkratzt führt zu 1.500 Euro Schaden

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am Freitag zwischen 10.00 Uhr und 14.15 Uhr in der Wilhelmstraße in Tettnang einen VW Passat und verursachte dabei einen Schaden von circa 1.500 Euro. Das Fahrzeug wurde dabei vermutlich mittels einem spitzen Gegenstand an beiden rechtsseitigen Türen zerkratzt, während es im Bereich Wilhelmstraße / Bahnhofplatz geparkt war. In Zusammenhang mit einer anderen polizeilichen Maßnahme wird von einer Dame berichtet, welche mit einem auffälligen gelben Pullover (Hoodie) bekleidet und in diesem Bereich aufhältig war. Zeugen die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können oder einen möglichen Zusammenhang zwischen der beschriebenen Dame und der Sachbeschädigung berichten können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701-3104 zu melden.

