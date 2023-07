Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmorgen trat ein unbekannter Täter offenbar mit dem Fuß gegen einen im Bronnenweg abgestellten Pkw. Hierdurch wurde der linke vordere Kotflügel deformiert, auf welchem eine Schuhspur deutlich sichtbar war. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter unter Tel. 07571/1040.

Sigmaringen

Beim Fahrraddiebstahl erwischt

Von einer Zivilstreife beim Fahrraddiebstahl erwischt wurden ein 24-Jähriger sowie sein bislang unbekannter Begleiter am späten Donnerstagvormittag in der Hohenzollernstraße. Die Streife war auf das Duo aufmerksam geworden, als dieses an einem Gebüsch zugange war. Bei der Ansprache durch die Beamten flüchteten die beiden Männer unmittelbar, nach kurzer Verfolgung gelang es jedoch, den 24-Jährigen vorläufig festzunehmen. Bei einer Nachschau im Gebüsch kamen zwei Fahrräder der Marke Cube zum Vorschein, die von den Tatverdächtigen offenbar dort versteckt worden waren. Noch während der Sachverhaltsabklärung meldete sich die Besitzerin eines der Fahrräder beim Polizeirevier, um dessen Diebstahl im Bereich des Krankenhauses anzuzeigen. Das zweite Fahrrad, welches mutmaßlich ebenfalls dort gestohlen wurde, konnte bislang nicht zugeordnet werden. Die Polizei bittet die Besitzerin oder den Besitzer des schwarzen Cube-Trekkingrades, das mit roten und weißen Elementen verziert ist, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/1040 zu melden. Der 24-Jährige wird wegen besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt, ebenso laufen die Ermittlungen zur Identifizierung seines Mittäters.

Sigmaringendorf

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ausparken hat ein unbekannter Pkw-Lenker am Mittwochabend zwischen 19.30 und 20.30 Uhr einen in der Hauptstraße abgestellten Audi RS6 touchiert. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro am hinteren rechten Kotflügel zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07571/1040.

Bad Saulgau

Betrunkene Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

In der Schützenstraße hat eine offenbar alkoholisierte Autofahrerin am frühen Freitag einen geparkten Duster angefahren. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, bei dem an dem abgestellten Dacia der Seitenspiegel abgefahren wurde, fuhr die 47-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Ford davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und wählte den Notruf. Eine Polizeistreife stellte die Flüchtige kurze Zeit später. Die Kontrolle der Fahrerin ergab, dass diese merklich unter Alkoholeinfluss stand, ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Dies bedeutete das sofortige Ende der Fahrt für die 47-Jährige. Sie musste ihren Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben und in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie erwartet nun zudem eine entsprechende Strafanzeige.

Bad Saulgau

Autofahrer prallt gegen Hausmauer

Erheblich beschädigt hat ein Autofahrer eine Hausmauer bei einem Verkehrsunfall in der Werderstraße. Der 34 Jahre alte Lenker eines VW Passat kam aus noch unklarer Ursache gegen 22 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mauer und ein daneben befindliches Verkehrszeichen. Auch der Passat wurde bei der Kollision erheblich beschädigt. Der insgesamt entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Mengen

Flucht vor der Polizei endet mit Strafanzeigen

Mit mehreren Strafanzeigen endete die erfolglose Flucht eines 17-jährigen Kleinkraftrad-Lenkers am frühen Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr. Eine Polizeistreife hatte das mit zwei Personen besetzte Zweirad zunächst in Ennetach festgestellt und wollte dieses kontrollieren. Auf die Anhaltesignale reagierte der Fahrer jedoch nicht und setzte seine Fahrt, teils ohne auf Verkehrszeichen und Straßenführung zu achten, in Richtung Mengen fort. Erst in der Schulstraße gelang es der Streifenwagenbesatzung, dem Kleinkraftrad den Weg abzuschneiden. Der Grund für die Flucht ergab eine nachfolgende Polizeikontrolle. Der 17-Jährige hatte keinen Führerschein. Er hat nun mit einer Strafanzeige sowie einer entsprechenden Meldung an die Führerscheinstelle zu rechnen, was auch Auswirkungen darauf hat, ob er zukünftig einen Führerschein erwerben kann. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seines Vaters übergeben. Auch auf den Besitzer des Kleinkraftrades kommt nun eine Strafanzeige wegen des Zulassens der Fahrt zu.

