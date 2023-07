Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung vor Lebensmittelgeschäft

Wegen eines handgreiflichen Streits vor einem Lebensmittelgeschäft auf dem Romanshorner Platz ermittelt aktuell das Polizeirevier Friedrichshafen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 15-Jährigen sowie einem 19-Jährigen zur Diskussion, in dessen Verlauf der Jüngere zusammen mit mehreren hinzukommenden Bekannten auf den 19-Jährigen einschlugen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt sollen rund 15 Beteiligte an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Das Polizeirevier Friedrichshafen will nun die genaueren Hintergründe und Tatbeteiligungen klären.

Eriskirch

Verletzt nach Unfall

Eine leichte Brustverletzung bei einer Autofahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Friedrichshafener Straße ereignet hat. Eine 60 Jahre alte VW-Lenkerin erkannte auf Höhe einer Tankstelle zu spät, dass die 48-Jährige im Honda vor ihr verkehrsbedingt bremsen musste. Sie fuhr auf den Honda auf und stieß durch den Aufprall wuchtig gegen das eigene Lenkrad. Ein Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem VW sowie dem Honda entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.

Tettnang

Unbekannter stiehlt aus Autos

Aus unverschlossenen Autos im Weidachweg und der Unterwolfertsweiler Straße in Apflau hat ein Dieb zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 0.30 Uhr, Bargeld gestohlen. Der Täter öffnete die geparkten Wagen und durchwühlte sie. Dabei erbeutete er aus insgesamt drei Fahrzeugen einen vierstelligen Euro-Betrag. Mittels einer Fernbedienung, die er in einem vierten Pkw vorfand, öffnete er eine Garage im Weidachweg. Gestohlen wurde aus dieser nach bisherigen Erkenntnissen aber nichts. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt im Zusammenhang mit den Diebstählen. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, oder denen im genannten Tatzeitraum Verdächtiges in Apflau aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 mit dem Polizeiposten Tettnang in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

In der Pestalozzistraße hat ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 8.30 Uhr und 18.15 Uhr einen geparkten roten Suzuki Swift angefahren. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro am Kleinwagen und suchte das Weite. Der Polizeiposten Tettnang, der Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet hat, erbittet unter Tel. 07542/9371-0 Hinweise zur Tat.

Kressbronn

Radfahrer stürzt

Eine medizinische Notlage dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass auf einem Gemeindeverbindungsweg bei Reute am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ein Radfahrer zu Sturz kam. Er verletzte sich den ersten Einschätzungen zufolge dabei leicht, wurde wegen fehlendem Bewusstseins aber von den Ersthelfern an der Unfallstelle intensiv betreut werden. Er kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz.

Bermatingen

Einbruch in Rathaus

Ein Einbrecher ist zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in das Rathausgebäude in der Salemer Straße eingestiegen. Der Täter warf dazu mit einem Stein eine Scheibe ein und kletterte in das Gebäude. Er durchsuchte mehrere Büroräume und öffnete dabei teils gewaltsam Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge lediglich ein Schlüssel. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs eingeleitet. Personen, die zur Tatzeit rund um das Rathaus Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Salem

Laderampe beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

In Mimmenhausen hat ein Jugendlicher am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr die Laderampe an einem Supermarkt in der Alten Neufracher Straße beschädigt. Der Unbekannte verursachte durch Schläge einen Schaden im dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

