LPI-NDH: Verfolgt

Bad Frankenhausen (ots) - Am 22.04.2023 gegen 12:10 Uhr verliert der Fahrer eines Kraftrades beim Durchfahren einer Kurve zwischen Bad Frankenhausen und dem Rathsfeld (B 85 in Richtung Kyffhäuser) die Kontrolle über sein Kraftrad, stürzt und rutscht in die Leitplanke. Der Motorradfahrer wird hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser ...

