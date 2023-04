Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW in Parkhaus beschädigt

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden 2 Fahrzeuge, die in einem Parkhaus in der Waidstraße abgestellt waren, beschädigt. Die Mercedes-Sterne der Fahrzeuge wurden dabei abgebrochen und entwendet. Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen.

