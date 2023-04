LPI-NDH: Betrunkener E-Rollerfahrer

Eichsfeld (ots) - Am 22.04., 19:55 Uhr führten Beamten der PI Eichsfeld in Leinefelde, Herderstraße eine mobile Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde ein 38jähriger Fahrzeugführer mit einem E-Scooter angehalten. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amfetamin und Cannabis. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: ...

