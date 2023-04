LPI-NDH: Betrunken auf dem Fahrrad

Eichsfeld (ots) - Am 22.04. gegen 23:40 Uhr wird in Uder, Thalwender Straße ein 17jähriger Mopedfahrer mit seiner Simson S51 einer Verkehrskontrolle unterzogen! Bei dieser Kontrolle stellt sich heraus, dass an dem Moped widerrechtlich bauliche Veränderungen durchgeführt wurden die eine erhebliche Leistungssteigerung bei dem Fahrzeug bewirken. Leider konnte der ...

mehr