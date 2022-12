Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1511) Frau in U-Bahn-Verteiler mit Pfefferspray angegriffen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am späten Donnerstagabend (15.02.2022) griff ein bislang unbekannter Mann eine Frau im U-Bahn-Verteiler Plärrer mit einem Pfefferspray an und flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 23:20 Uhr befand sich die Geschädigte im U-Bahn-Verteiler Plärrer und lief dort in Richtung Ludwigstraße. Hier griff sie der Unbekannte unvermittelt an, indem er ihr mutmaßlich Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Die Dame musste mit schweren Augen- und Atemwegsreizungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Eine Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0911/2112-6115 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell