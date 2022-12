POL-MFR: (1508) Unbekannter warf Gegenstand von Brücke - Polizei sucht Zeugen

Weißenburg i.Bayern (ots) - In jüngster Vergangenheit brachen bislang unbekannte Täter in zwei Fällen in ein Teppichgeschäft in Weißenburg ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Der erste Fall ereignete sich im Zeitraum von 10.12.2022 (Samstag) bis 12.12.2022 (Montag). Unbekannte verschafften sich zwischen 16:15 Uhr und 08:30 Uhr durch Aufhebeln ...

mehr