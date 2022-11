LPI-SHL: Mopedfahrer stießen zusammen

Suhl (ots) - In der Nacht des 26.10.2022 verunglückte ein Fahrzeug mit fünf jungen Insassen in der Schleusinger Straße in Suhl (siehe Pressemeldung vom 26.10.2022). Ein 16-Jähriger Junge kam noch in der Nacht mit schwersten Verletzungen in eine Spezialklinik. Leider waren die Unfallfolgen des Jugendlichen so schwer, dass er am Sonntag seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zum Unfall dauern indes an. Rückfragen ...

mehr