POL-HH: 221006-2. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende für die Autobahn 7 und den Hamburger Elbtunnel

Zeiten: 07.10.2022, ab 20:00 Uhr - 10.10.2022, 05:00 Uhr; Orte: Bundesautobahn (BAB) 7 und Elbtunnel, Fahrtrichtungen Norden und Süden

Am kommenden Wochenende werden im Bereich der BAB 7 und des Elbtunnels erneut umfangreichen Arbeiten durchgeführt, bei denen es zu Teilsperrungen und ab Sonntagnachmittag zu einer mehrstündigen Vollsperrung kommt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Ab Freitag, 22:00 Uhr wird die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen (AS) Heimfeld und Othmarschen voll gesperrt. Außerdem wird bereits ab 20:00 Uhr die dritte Röhre des Elbtunnels in Fahrtrichtung Süden bis Montagmorgen, 05:00 Uhr gesperrt. Zwei Fahrstreifen in südlicher Richtung stehen bis Sonntag, 16:00 Uhr zur Verfügung.

Ab diesem Zeitpunkt schließt sich eine Vollsperrung des Bereiches in Fahrtrichtung Norden zwischen den AS Heimfeld und Volkspark und in Fahrtrichtung Süden zwischen den AS Volkspark und Waltershof an.

