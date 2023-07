Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geldbörse gestohlen

Aus einem Rucksack, der in der Turnhalle der Kuppelnauschule abgestellt war, hat ein Unbekannter am Donnerstag gegen 13 Uhr eine Geldbörse gestohlen. Im Anschluss nutze er die im Geldbeutel enthaltene Geldkarte um an einem Tabakautomaten Waren im Wert von insgesamt 60 Euro zu kaufen. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen eingeleitet, Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werde gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 an die Polizei zu wenden.

Weingarten

Korrektur: Marktstand-Aktion 2023 des Polizeipräsidiums Ravensburg - Termin Weingarten

In unserer gestrigen Pressemitteilung zur Marktstand-Aktion des Referats Prävention hat sich beim ersten Termin in Weingarten am 26.07.23 ein Fehler eingeschlichen. Der Zeitraum ist nicht von 7 bis 15.30 Uhr, sondern richtigerweise von 8 bis 13 Uhr. Wir bitten um Berücksichtigung und um Nachsicht für dieses Versehen.

Baienfurt

Unfall bei Überholmanöver

Ein Autofahrer hat sich bei einem missglückten Überholmanöver am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 7946 Verletzungen zugezogen. Der 19 Jahre alte Lenker eines Renault Kleinwagens überholte auf der Strecke einen vorausfahrenden Daimler, dessen 34 Jahre alter Lenkerin gerade im Begriff war, nach links auf das Gelände des Hoftheaters abzubiegen. Durch die seitliche Kollision der beiden Pkw kam der Renault-Fahrer von der Straße ab. Er durchbrach eine Reklametafel, wobei dessen massiver Pfeiler aus der Verankerung gerissen wurde. Weiter prallte der Wagen des 19-Jährigen gegen die Hauswand eines Gebäudes, auch ein angrenzender Holzzaun einer Pferdekoppel wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahranfänger erlitt bei dem Unfall eher leichte Verletzungen, er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand indes wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Auch am Daimler entstand durch den seitlichen Zusammenstoß ein Schaden von rund 2.000 Euro. Wie hoch der Schaden an Reklametafel, Haus und Pferdezaun ausfällt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Leutkirch

Verkehrskontrollen

In der Wurzacher Straße haben zwei Polizeistreifen am Donnerstag zwischen 9.45 Uhr und 12.15 Uhr Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden fünf Fahrer wegen der Benutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt, sieben wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt und drei wegen mangelnder Kindersicherung beanstandet. Auf sie kommen nun entsprechende Bußgeldverfahren zu.

Bad Wurzach

Radfahrer prallt gegen Pkw

Bei der Einfahrt von einem Schulgelände in die Ravensburger Straße hat eine 50 Jahre alte VW-Lenkerin am Donnerstagmorgen einen Radfahrer übersehen. Der 15-jährige Zweiradlenker, der auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er prallte gegen die Motorhaube des Wagens und verletzte sich dabei leicht am Kopf. Er wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Aichstetten

Dreirad-Lenker verstorben

Der 53-jährige Dreirad-Lenker, der am späten Dienstagabend bei Aichstetten im Zuge des Unwetters mit dem Ast eines umgestürzten Baums kollidiert war, ist zwischenzeitlich seinen dabei erlittenen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Unsere ursprüngliche Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5555984

Wangen

Radfahrer flüchtet nach Unfall

Nachdem er gegen einen Pkw gefahren ist, hat ein Radfahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr an der Einmündung Klosterbergstraße/Karlstraße das Weite gesucht. Der als südländisch beschriebene Radler, der mit einem weißen T-Shirt mit Aufschrift "Los Angeles" bekleidet gewesen sein soll, übersah offenbar, dass der vorausfahrende Ford Fiesta abbremsen musste. Er prallte gegen den Stoßfänger des Wagens und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Anstatt Kontakt mit dem Autofahrer aufzunehmen, trat er in die Pedale in fuhr mit seinem schwarzen E-Bike davon. Personen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Kißlegg

Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Nachdem im Erlenweg ein Renault Scenic angefahren wurde, sucht die Polizei nach Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Der Unbekannte touchierte den Renault mutmaßlich beim Ausparken an der hinteren Stoßstange und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Weil er sich im Anschluss nicht um die Schadensregulierung kümmerte, sondern einfach davonfuhr, ermittelt der Polizeiposten Vogt wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell