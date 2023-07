Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: B88 wird zur Rennstrecke

Kahla (ots)

Am Freitag gegen 05:40 Uhr duellierten sich zwei Fahrzeugführer über die Wegstrecke von Orlamünde bis Kahla. Mehrfach überholten beide mit ihren Fahrzeugen an unübersichtlchen Stellen, drängelten sich zwischen Pkw und überfuhren schlussendlich eine rote Ampel, nur um dem Vordermann zu folgen. Die Männer im Alter von 42 und 46 Jahren, die lediglich auf dem Weg zur Arbeit waren und bereits am frühen Morgen ihre Männlichkeit unter Beweis stellen mussten, kollidierten schlussendlich mit ihren Fahrzeugen in der Ortslage Kahla und kontaktierten kleinlaut die Polizei. Während die PI Saale-Holzland nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Nötigung ermittelt, werden weitere Zeugen und Geschädigte der waghalsigen Manöver gesucht. Mindestens ein weißer Kleinwagen, dessen Fahrer noch nicht bekannt gemacht werden konnte, musste den beiden Rowdys ausweichen, jedoch muss von mehr Fahrzeugführern ausgegangen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell