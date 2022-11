Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Dörpen (ots)

In der Zeit zwischen dem 18. November, 15 Uhr, und dem 21. November, 7 Uhr, kam es in Dörpen zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände einer Grundschule an der "Schulstraße" und entzündeten dort mehrere Kartons. Durch das Feuer wurde die Fassade der Schule beschädigt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch ungeklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Telefonnummer 04963/919090 zu melden.

