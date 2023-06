Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Fahrbahn abgekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vermutlich aufgrund seiner absoluten Fahruntauglichkeit infolge von Alkoholkonsums, verursachte ein 79-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall. Der Mann war in Hermsdorf auf der Naumburger Straße unterwegs und bog in die Erich-Weinert-Straße ab. Hier kam der Pkw dann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Palisade. Im Anschluss fuhr der Mann weiter in die Straße am Stadion, wo er dann sein Fahrzeug einparkte. Die vor Ort befindlichen Beamten trafen den Mann an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab sodann einen Wert von fast 2,7 Promille. Der 79-Jährige muss sich nunmehr strafrechtlich verantworten.

