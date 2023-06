LPI-J: Streit gipfelt in Körperverletzung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein Feuer noch rechtzeitig entdeckt haben am Donnerstagmorgen Zeugen in Hermsdorf. An der Waldgrenze neben der Straße an der Autobahn hatten Unbekannte mehrere Gegenstände verbrannt. Hierbei ist auch eine Jagdkanzel in Mitleidenschaft gezogen worden. Hinweisen zu einem möglichen Verursacher wird im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen. Zu einem größeren Brand kam es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

