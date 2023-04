Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht im Gollenberger Weg

Birkenfeld (ots)

Am Samstag den 22.04.2023 kam es gegen 21:50 Uhr im Gollenberger Weg in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrzeug. Die Bewohner eines Hauses wurden auf einen lauten Knall von der Straße aus aufmerksam und beim nachschauen stellte der Hausbesitzer fest, dass ein Transporter beim Wenden in der Straße seinen Holzzaun beschädigt hatte. Er lief dem Fahrzeug noch nach, jedoch hielt der Transporter nicht an und entfernte sich in Richtung Achtstraße. Das Kennzeichen konnte leider nicht erkannt werden. Zum Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen grünen VW Crafter handelte. Auf den Fenstern der zweigeteilten Heckklappe stand "KTV-Bus" und "Nr.433". Wer kann Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die PI Birkenfeld entgegen.

