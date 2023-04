POL-PDTR: Bedienung des Autoradios führt zu Verkehrsunfall

Hermeskeil (ots) - In der Zeit Freitag dem 21.04.2023 bis 24.04.2023, 14:30 Uhr kam es im Bereich des Schwimmbades in Hermeskeil, dortiger Parkplatz, zu einer Sachbeschädigung an zwei Verkehrszeichen. Eines der Verkehrszeichen wurde aus dem Erdreich gerissen, das zweite Verkehrszeichen wurde abgebrochen. Es entstand Sachschaden. Hinweise die zur Aufklärung der vorliegenden Straftat zweckdienlich sein könnten, erbittet die Polizei in Hermeskeil. Rückfragen bitte an: ...

