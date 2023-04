Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Containers

Kordel (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 14.04.2023, bis zum Montag, 24.04.2023, kam es in Kordel, in der Straße zum Sportplatz, an der dortigen Sporthalle, zu einem Diebstahl eines Abfallcontainers (Farbe vermutlich grün oder orange, Maße 7 x 2,4 x 2,4m ). Personen, welche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

