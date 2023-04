Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Osburg L151 (ots)

Am 25.04.2023 ereignete sich auf der L151, zwischen Reinsfeld und Farschweiler ein Verkehrsunfall zwischen drei Unfallbeteiligten Fahrzeugen. Verletzt wurde hierbei nach Angaben der noch vor Ort befindlichen Unfallbeteiligten niemand. Demnach ereignete sich der Unfallhergang wie folgt: Der Unfallverursacher befuhr die L151 zwischen Reinsfeld und Farschweiler in Fahrtrichtung Farschweiler hinter einem vor sich befindlichen, in gleicher Richtung fahrenden Traktorgespanns. Nach einer Rechtskurve hinter dem Wanderparkplatz "Zur hohen Wurzel", setzte der Unfallverursacher zum Überholvorgang des Traktorgespanns an. Auf Grund der unübersichtlichen Verkehrslage übersah der Unfallverursacher den ihm entgegenkommenden PKW und kollidierte mit diesem. In Folge des Überholmanövers touchierte der Unfallverursacher zudem den Anhänger des vor ihm befindlichen Traktorgespanns. Da der Fahrer des Traktors seine Fahrt unvermittelt fortsetzte, ist davon auszugehen, dass dieser den Unfall nicht bemerkte.

Hinweise zum Unfallhergang sowie zur Identifizierung des Fahrers oder des dazugehörigen Traktorgespanns werden erbeten an die

