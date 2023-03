Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter überschlägt sich auf A 38 bei Leinefelde-Worbis mehrfach - vier verletzte Personen

Leinefelde-Worbis (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 51-jähriger polnischer Fahrzeugführer eines VW Crafter die A 38 in Richtung Leipzig. Kurz vor der AS Leinefelde-Worbis war der Fahrzeugführer im Begriff einen Sattelzug zu überholen, als der Fahrzeugführer in der Folge von unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser - und zum Teil mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern,kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der VW Crafter kam schlussendlich auf dem rechten von zwei Fahrstreifen auf der Fahrerseite quer zur Fahrbahn zum Liegen. Der Sattelzug wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Alle neun Fahrzeuginsassen konnten durch Ersthelfer aus dem Kleintransporter geborgen werden. Der 51-jährige Fahrzeugführer und drei polnische Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt (3x leicht und 1 x schwer verletzt) und in umliegende Krankenhäsuer verbracht. Die Richtungsfahrbahn Leipzig ist seit dem Unfall voll gesperrt und es hat sich ein 5 km langer Rückstau gebildet. Nach ersten Erkenntnissen ist ein vorläufiger Sachschaden in Höhe von 25.500,- Euro entstanden.

