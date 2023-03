Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unbelehrbar "HIGH"

Schleifreisen (ots)

Am Sonntag, dem 05.03.2023 fiel aufmerksamen Beamten der API Thüringen gegen 12:00 Uhr auf der BAB 9 kurz vor Eisenberg in Fahrtrichtung München ein deutscher Kleitransporter auf. Dieser wurde kurz darauf an der Anschlussstelle Eisenberg angehalten und kontrolliert. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenvortest schlug dabei positiv auf Kokain an. Entsprechend wurde der Fahrer des Kleintransporters zur Blutprobenentnahme einem Krankenhaus zugeführt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der junge Mann wieder entlassen. Dabei wurde ihm unmissverständlich die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Gut eine halbe Stunde später trauten die Beamten ihren Augen nicht. Der gleiche Transporter war mit dem gleichen und offenbar unbelehrbaren Fahrer wieder unterwegs auf der BAB 9 in Fahrtrichtung München. Umgehend wurde das Fahrzeug angehalten und erneut einer Kontrolle unterzogen. Wieder schlug der Drogenvortest positiv auf Kokain an. Wieder wurde mit dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Da das Vetrauen der Beamten in die Einsicht des Fahrers nun nicht mehr gegeben war, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um die Weiterfahrt wirksam zu unterbinden. Die Antwort auf die Frage, welcher Teufel den Fahrer geritten hat, nahm dieser am Sonntag auf seinen nun deutlich erschwerten Heimweg mit. J.M.

