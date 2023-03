Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 38 Ri. Göttingen bei Kirchworbis

Kirchworbis (ots)

Am gestrigen Freitagabend, um 22:55 Uhr, kam es auf der A 38 in Fahrtrichtung Göttingen, zwischen den Anschlussstellen Breitenworbis und Leinefelde-Worbis, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Sachsen befuhr dabei mit seinem Kleintransporter VW Crafter den rechten von zwei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Göttingen. Aus bisher noch nicht abschließend ermittelnden Gründen fuhr der Kleintransporter auf einen vor ihm fahrenden Pkw VW Golf eines 31-jährigen Thüringer auf. Der Fahrzeugführer des Kleintransporterfahrers verlor in der weiteren Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, kippte um und kam auf der Fahrerseite an der linken Schutzplanke zum Liegen. Der Fahrzeugführer des Kleintransporter wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Göttingen für ca. 2h voll gesperrt. Es kam zu Stauerscheinungen. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 30.000,- Euro.

