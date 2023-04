Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Linienbusses

Trier (ots)

Am gestrigen Montag, den 24.04.2023, ist es gegen 17:19 Uhr an der Kreuzung Ostallee/Theodor-Heuss-Allee zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. An der dortigen Lichtzeichenanlage befuhren nach derzeitigem Stand ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines blauen Audis und eine Busfahrerin mit Fahrgästen in genannter Reihenfolge die rechte Spur der Linksabbieger. An der grün zeigenden Lichtzeichenanlage bremste der Fahrer des blauen Audis aus bislang unbekannten Gründen bis zum Stillstand ab. Dadurch musste die Fahrzeugführerin des nachfolgenden Linienbusses derart abbremsen, dass sich drei Fahrgäste in der Folge leichte Verletzungen zuzogen und von Rettungskräften medizinisch erstversorgt werden mussten.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall und insbesondere zum Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer/-in des blauen Audis machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-5210 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell