Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeiliche Bilanz nach Unwettern

Präsidiumsgebiet (ots)

Das Unwettern zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen hat in der Region zahlreiche Schäden angerichtet. Zahlreiche Bäume wurden durch die starken Winde umgeworfen oder Äste brachen ab. Sie blockierten die Straßen in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg sowie dem Bodenseekreis und sorgten für Beschädigungen und Unfälle, bei denen teils hoher Sachschaden entstanden ist. In einigen Orten kam es infolge des Sturmes zu Stromausfällen. Auf der L 260 zwischen Aitrach und Aichstetten verunglückte gegen 23.15 Uhr der Fahrer eines dreirädrigen Rollers schwer. Der 53 Jahre alte Lenker erkannte während der Fahrt nach Aichstetten offenbar einen auf der Straße liegenden Baum zu spät und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde der Lenker schwer von einem Ast verletzt. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, aktuell besteht Lebensgefahr. Die Landesstraße war zur Unfallaufnahme und der Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt. Schwierigkeiten bereitete eine abgerissene Stromleitung über der B 30 bei Ravensburg. Für die Beseitigungsarbeiten musste die Bundesstraße zwischen den Abfahrten Ravensburg-Nord und -Süd von 23 Uhr bis 2.30 Uhr voll gesperrt werden. Auf die Stromleitung an der Bahnstrecke zwischen Hergatz und Kißlegg fiel ebenfalls ein Baum und verursachte Sachschaden. Auch am heutigen Mittwoch gehen die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Sturm weiter. Viele Blockaden und Schäden wurden erst am Mittowch bei Tageslicht entdeckt, sodass die Einsatzkräfte nach wie vor stark gefordert sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell