PP Ravensburg: Mehrere Leichtverletzte nach Unfall mit Chlor - Freizeitbad geräumt

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Nach Unfall geflüchtet Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr einen in der Charlottenstraße geparkten VW EOS am linken Außenspiegel touchiert und danach die Flucht ergriffen, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. ...

