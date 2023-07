Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kollidierte am Montag gegen 14:00 Uhr am Beginn der Büttnaustraße mit einem entlang der dortigen Bahnstrecke verlaufenden Geländer. Hierdurch brach das Geländer und ein Betonsockel wurde beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/1040.

Stetten am kalten Markt

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagvormittag in der Europastraße den Kofferraum eines dort abgestellten Pkw zerkratzt. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07573/815 zu melden.

Sauldorf

Gefährlich überholt

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt der Polizeiposten Meßkirch gegen den 25-jährigen Lenker eines Klein-Lkw. Diesem wird vorgeworfen, am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der Meßkircher Straße in Höhe der Einmündung Wackershofen trotz Gegenverkehrs einen Pkw überholt zu haben. Nur durch ein Abbremsen sowohl des überholten als auch des entgegenkommenden Fahrzeugs sei ein Unfall verhindert worden und kein Schaden entstanden.

Bad Saulgau

Pedelec entwendet

Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Hauptstraße ein vor einer Zahnarztpraxis mittels Faltschloss gesichertes E-Mountainbike gestohlen. Da der Unbekannte sowohl das Fahrrad als auch das Schloss mitnahm, ist nicht bekannt, wie dieses überwunden wurde. Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zum Verbleib des schwarzen Pedelecs der Marke Bulls, Typ "Copperhead EVO3", geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/4820 zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro hat der bislang unbekannte Lenker eines größeren Fahrzeugs bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Blauwstraße hinterlassen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der Unbekannte aus Richtung Liebfrauenstraße kommend nach links in die Gutenbergstraße abbiegen und streifte dabei einen in einer Parkbucht abgestellten Wagen. Hierdurch wurde dessen linke Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Danach fuhr der Verursacher davon, wobei fraglich ist, ob er die Kollision überhaupt bemerkt hat. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/4820.

Ostrach

Hund in überhitztem Pkw verendet

In einem völlig überhitzten Pkw ist am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Ostrach ein Hund verendet, ein weiterer konnte in letzter Minute gerettet werden. Zeugen waren auf die völlig apathischen Tiere aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Streife gelang es den Helfern, die Eigentümer in einer nahegelegenen Lokalität ausfindig zu machen. Nach dem Öffnen des Fahrzeugs konnte eine ebenfalls alarmierte Tierärztin bei der Bulldogge nur noch den Tod feststellen, der Chihuahua war stark dehydriert und in kritischem Gesundheitszustand. Die im Fahrzeug befindlichen Wasserschalen sowie die leicht geöffneten Fenster reichten nicht aus, die Tiere vor der großen Hitze zu schützen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die Hundehalter eingeleitet. Der gerettete Hund wurde beschlagnahmt und verblieb zunächst in tierärztlicher Obhut. Das Veterinäramt wurde eingeschaltet, um die weiteren Umstände zu klären. In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals darauf hin, dass im Sommer bei entsprechender Witterung in Fahrzeugen in kürzester Zeit extrem hohe Innentemperaturen entstehen, die sowohl für Kinder als auch für Tiere innerhalb weniger Minuten lebensbedrohlich werden können. Auch leicht geöffnete Fenster reichen hier bei weitem nicht aus, um für eine Temperaturregulierung zu sorgen. Lassen Sie daher bei hohen Außentemperaturen und Sonne niemals Menschen oder Tiere unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zurück, auch nicht nur für kurze Zeit!

Mengen

Unfallflucht

Am vergangenen Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Friedhofsparkplatz in der Bremer Straße geparkten Opel Corsa. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07572/5071 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell