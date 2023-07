Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hoher Schaden nach Brand

Beim Brand einer Getreidetrocknungsanlage in Mocken am Sonntagmorgen ist ein sechsstelliger Sachschaden entstanden. Das Feuer entstand vermutlich aufgrund von Überhitzung innerhalb der Trocknungsanlage und breitete sich durch die Lüftungsanlage bis in den Dachstuhl des Gebäudes aus. Der Besitzer der Anlage wurde gegen 7 Uhr auf den Brand aufmerksam, als sein Hund laut zu Bellen anfing. Er verständigte den Notruf, woraufhin Feuerwehr und Rettungsdienste mit zahlreichen Einsatzkräften zum Brandort ausrückten. Zur Bekämpfung des Brandes wurde die Trocknungsanlage an mehreren Stellen geöffnet, um den Inhalt abzulöschen. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. Verletzt wurde durch Flammen und Rauch niemand. Der insgesamt entstandene Schaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf rund 120.000 Euro belaufen.

Ravensburg

"Klopfer" rufen Polizei auf den Plan

Wegen einer vermeintlichen Ruhestörung durch ein verdächtiges Klopfen ist die Polizei am frühen Montag nach Oberzell ausgerückt. Ein besorgter Anwohner hatte die verdächtigen und immer wieder auftretenden Geräusche gehört und sicherheitshalber um Hilfe gebeten. Die Polizei ging der Sache nach und wurde in der Nachbarschaft fündig - die tierischen Urheber des Klopfens waren ein paar Hasen, die des Nachts gegen die hölzerne Außenwand ihres Stalles traten. Da die Beamten den Fluchtversuch der Tiere als untauglich einstuften und auch keine Beschädigung am Stall zu erkennen war, kamen die Hasen ohne eine Anzeige davon.

Ravensburg

Radfahrer von Pkw-Lenker übersehen

Mit schweren Verletzungen musste eine Fahrradfahrerin am Sonntag gegen 16 Uhr in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie im Bereich Bierkeller von einem Pkw erfasst worden war. Die 66 Jahre alte Radlerin war auf dem Fahrradweg in Richtung L 291 unterwegs, als der 25 Jahre alte Autofahrer rückwärts aus einem Stellplatz fuhr und die Frau auf dem Rad übersah. Diese stürzte durch die Kollision mit dem Auto und erlitt multiple Verletzungen. An ihrem Rad und Pkw entstand bei dem Unfall ein insgesamt vierstelliger Schaden.

Baindt/ Berg

Feuerwehr muss zu Pkw-Bränden ausrücken

Mindestens drei Mal mussten die umliegenden Feuerwehren am vergangenen Wochenende wegen Pkw-Bränden in Baindt und Berg ausrücken. Wegen eines technischen Defekts geriet ein Mercedes am Sonntag gegen 21 Uhr im Bereich des Ausbauendes der B 30 in Brand. Erst wenige Stunden zuvor, gegen 16.30 Uhr, hat der Motor eines Daimlers im selben Streckenabschnitt zu brennen begonnen. Auch hier wird ein technischer Defekt als Ursache vermutet. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sie mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Gegen 14 Uhr war bereits im Bereich Berg-Ettishofen ein Daimler in Flammen aufgegangen, an dem kurz zuvor ein Ölwechsel durchgeführt wurde. Die Brandursache könnte ihm Zusammenhang damit stehen. An dem Wagen entstand ebenfalls Sachschaden. Verletzt wurde bei allen drei Bränden niemand.

Aulendorf

Einbruch in Wohnhaus

Bereits am Samstag ist ein Einbrecher zwischen 18 und 24 Uhr über ein offenstehendes Fenster in ein Wohnhaus in der Talstraße eingestiegen. Der Täter durchwühlte mehrere Schubladen und stahl Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages. Während des Einbruchs befand sich die Wohnungsinhaberin im Garten und bemerkte den Einbrecher nicht. Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Altshausen

Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein schwer verletzter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Hangen und Hirschegg am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-jährige Motorradfahrer überholte auf seinem Weg in Richtung Altshausen mehrere Fahrzeuge, als ein BMW plötzlich seitlich aus der Kolonne ausscherte und den Motorradfahrer erfasste. Der 22 Jahre alte Autofahrer hatten den Biker übersehen. Dieser kam auf Höhe des Seitenbankettes der Gegenfahrbahn zu Sturz und schlitterte über den Fahrradweg in das angrenzende Getreidefeld. Dabei erlitt er mehrere Verletzungen. An seiner Maschine entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von rund 5.000 Euro, während sich dieser am BMW auf etwa 4.000 Euro belaufen dürfte. Während der Landung des Hubschraubers war die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt.

Wangen

Straßenlaternen beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Straßenlaternen entlang des Südrings beschädigt. Die Täter montierten an insgesamt fünf Laternen Abdeckungen ab und beschädigten diese dabei. Zurück ließen die Vandalen die offenliegende Elektrik der Lichtmasten. Wie hoch der dabei entstandene Sachschaden ist, ist aktuell nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Passanten mit Messer bedroht - Mann in Polizeigewahrsam

Ein Anwohner soll am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet mehrere vorbeigehende Passanten von seinem Balkon aus mit einem Messer bedroht haben. Der 34-Jährige war dabei deutlich alkoholisiert. Verletzt wurde durch den Mann niemand, die Polizei gelangte aufgrund seines nicht mehr tragbaren Zustandes zu dem Schluss, dass der Mann nicht mehr allein in der Wohnung bleiben konnte und brachte ihn in eine Ausnüchterungszelle. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Bedrohung und einer Kostenrechnung für die Nächtigung auf der Polizeidienststelle zu rechnen.

Wangen

Sieben Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Zwei Verletzte und Sachschaden an insgesamt sieben Fahrzeugen ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung Süden ereignet hat. Auf Höhe der Anschlussstelle Wangen-Nord hatte ein 29 Jahre alter Skoda Fabia-Lenker das verkehrsbedingte Abbremsen eines vor ihm fahrenden BMW zu spät erkannt und war auf den Pkw aufgefahren. Zwei Autofahrer, die hinter dem Skoda unterwegs waren, konnten zwar noch rechtzeitig von der linken auf die rechte Fahrspur ausweichen, um ein Auffahren zu vermeiden, wurden aber von einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Skoda Octavia-Lenker ineinandergeschoben, der den plötzlich vor ihm auftauchenden Autos nicht mehr ausweichen konnte. Ein hinterherfahrender VW-Fahrer prallte von hinten in den Octavia, während der Fahrer eines Skoda Superb, der auf der linken Spur unterwegs war, in die Mittelleitplanke auswich, um Schlimmeres zu verhindern. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die 43-jährige VW-Fahrerin und ihr Beifahrer. Beide wurden zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand bei der Karambolage ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Für die Räumungsarbeiten, in die mehrere Abschleppunternehmen eingebunden waren, war die Autobahn bis etwa 17.45 Uhr voll gesperrt. Durch die Autobahnmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Einsatz und versorgte die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer mit Wasser.

Vogt

Verkehrsunfall bei Eggenreute

Mit Verletzungen musste eine Motorradfahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Karsee und Hannober verunglückt ist. Die 19-jährige Bikerin war zusammen mit einem weiteren 21 Jahre alten Motorradfahrer auf der Kreisstraße unterwegs, als eine Pedelec-Lenkerin von Hartmannsberg kommend die Straße kreuzte. Der 21-Jährige bremste seine Maschine stark ab, um einen Unfall zu verhindern. Die hinter ihm fahrende 19-Jährige fuhr in der Folge auf das Motorrad ihres Vordermanns auf und wurde über den Lenker abgeworfen. Sie erlitt leichtere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 7.500 Euro an den beiden Motorrädern.

Kißlegg

Motorradfahrer bei Unfall auf Autobahn schwer verletzt

Beim Auffahren auf einen vorausfahrenden Pkw hat sich ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 17.30 Uhr schwer verletzt. Der 21-jährige Biker war auf der linken Fahrspur in Richtung München unterwegs, als der Pkw vor ihm zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Kißlegg wegen einer Baustelle abbremsen musste. Der Zweiradlenker sah dies zu spät, sodass es zur Kollision kam. Dabei stürzte er. Der Rettungsdienst brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. An seiner Maschine und dem vorausfahrenden Audi entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro.

Aitrach

Jugendlicher Motorradfahrer stürzt

Wegen eines Fahrfehlers kam ein 16 Jahre alter Motorradfahrer am frühen Montag, kurz nach 1 Uhr, in der Leutkircher Straße auf Höhe der Einmündung nach Lautrach von der Straße ab und stürzte. Der Biker erlitt dabei mehrere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Kawasaki entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

