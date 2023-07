Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autoscheibe eingeschlagen

Zeugen sucht die Polizei, nachdem ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmittag die Heckscheibe eines in der Beethovenstraße abgestellten Pkw beschädigt hat. Der Täter schlug die Scheibe des Wagens ein und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die insbesondere zwischen 23.30 Uhr und 12 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr am Bahnhofsvorplatz ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt und sucht Zeugen. Zwei Männer geben an, von drei Unbekannten angegangen worden zu sein. Im Verlauf der Konfrontation soll ein Tatverdächtiger mit einem Messer gedroht haben, woraufhin beide Opfer das Weite suchten. Sie flüchteten in Richtung Uferpark und machten dort Passanten auf sich aufmerksam. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung der verständigten Polizei konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Bei einem Angreifer soll es sich um einen kräftig gebauten Mann gehandelt haben, der mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet war. Seine Begleiter waren mit weißen T-Shirts bekleidet und von eher hagerer Statur. Die Tatverdächtigen sollen mit einem weißen VW Golf unterwegs gewesen sein. Hintergründe des Streits und der genaue Ablauf sind aktuell nicht bekannt. Personen, die den Vorfall am Bahnhofsvorplatz beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 zu melden.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Mann greift Einsatzkräfte an

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einem 20-Jährigen, der am Montagmorgen im Bereich Romanshorner Platz Einsatzkräfte angegriffen hat. Der Rettungsdienst kümmerte sich gegen 4.45 Uhr um den augenscheinlich stark betrunkenen Patienten, der eine Kopfplatzwunde hatte. Da sich der junge Mann aggressiv gegenüber den Helfern zeigte und auch von seinem Begleiter nicht beruhigen ließ, wurde die Polizei hinzugerufen. Beim Eintreffen der Beamten geriet der 20-Jährige weiter in Rage. Weil er um sich spuckte, um sich trat und eine Polizistin am Bein traf, wurde er fixiert und in eine Klinik gebracht. Dort wurde er medizinisch versorgt und musste zur Einschätzung seines Alkoholisierungsgrades eine Blutprobe abgeben. Verletzt wurden die Einsatzkräfte glücklicherweise nicht.

Immenstaad

Reifen abgestochen - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr auf dem Parkplatz an der Wendeplatte zum Landungssteg in der Bachstraße zwei Autoreifen eines geparkten Audi offenbar mutwillig zerstochen hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zeugen waren auf einen Mann aufmerksam geworden, der mit einem Messer in der Hand umherlief und kurz darauf die Reifen des Pkw beschädigte. Im Anschluss soll sich der Tatverdächtige noch kurz im Uferbereich aufgehalten haben, konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung der Polizei jedoch nicht mehr angetroffen werden. Er wird als etwa 35 Jahre alt und rund 170 cm groß beschrieben. Er trug eine orangene Hose und ein blau/lila T-Shirt. Ein Zeuge beschreibt das Aussehen des Mannes als türkisch oder arabisch. Zuvor soll er in den Uferanlagen mit einer unbekannten Frau in Streit geraten sein. Am Pkw entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt der Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Kressbronn

Betrunkener Radler versucht zu flüchten

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 26 Jahre alter Mann rechnen, der am frühen Sonntagmorgen von der Polizei gestoppt wurde. Die Beamten waren auf die Schlangenlinienfahrt des Radfahrers aufmerksam geworden und wollten den Mann kontrollieren. Der augenscheinlich deutlich alkoholisierte Zweiradfahrer erklärte sich zunächst zu einer Atemalkoholmessung bereit, versuchte jedoch nach kurzer Zeit aus der Kontrolle zu flüchten. Die Polizisten hinderten ihn an seinem Vorhaben und brachten den Mann, nachdem er knapp zwei Promille pustete, in eine Klinik, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Salem

Brandalarm

Zu einem Brandalarm im Internat im Schloss Salem rückten am Sonntag gegen 10.45 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus. Beim Eintreffen hatten die Bewohner die Gebäude bereits verlassen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte eine angebrannte Holzlatte im Keller eines Gebäudeteils die Ursache für die Alarmauslösung gewesen sein. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an und werden vom Polizeiposten Salem geführt.

