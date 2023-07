Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 09.07.23 aus dem Bodenseekreis.

Überlingen (ots)

Fahrerin von E-Scooter stürzt in Gefälle

Eine 56jährige Frau war am Samstagmorgen in der St-Ulrich-Straße mit ihrem E-Scooter unterwegs. In einem Gefälle kam sie zu Fall und verletzte sich im Gesicht und an den Armen. Eine Ersthelferin kümmerte sich um die verletzte Frau, die anschließend ins Krankenhaus kam. Die Ersthelferin, deren Personalien nicht bekannt sind, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040) in Verbindung zu setzen.

Meersburg

Rollerfahrer prallt gegen Verkehrszeichen

Die Kontrolle über seinen Motorroller verlor ein 66jähriger am Samstagnachmittag in Meersburg. Er befuhr die B 31 von Uhldingen kommend in Richtung Meersburg. An der Abfahrt Meersburg kam er auf dem gepflasterten Fahrbahnteiler zu Fall und prallte gegen ein Verkehrszeichen und wurde in die angrenzende Wiese geschleudert. Der Mann zog sich mehrere Knochenbrüche zu und kam ins Krankenhaus. An seinem Motorroller entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

