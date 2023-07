Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 09.07.23 aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Unbekannte brechen in Restaurant ein

Die Scheibe eines Restaurants in der Burgstraße schlug bislang unbekannte Täterschaft am frühen Freitagmorgen ein. Dadurch gelangten die Täter ins Objekt und entwendeten Bargeld, ein Tablet sowie ein IPhone im Gesamtwert von über 3000 Euro.

Sigmaringen

Fahrzeug gestreift und abgehauen

Bereits am vergangenen Dienstag kam es zu einer Unfallflucht in der Hohenzollernstraße, Höhe Gebäude 31. In der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr war dort ein Renault Megane am Fahrbahnrand geparkt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug, vermutlich weiße Farbe, streifte den Megane und fuhr ohne anzuhalten weiter. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen (Tel. 07571/1040) in Verbindung zu setzen.

Wald

Fahrzeug mit Unfallschäden gestoppt - Polizei sucht Geschädigte

Einen schwarzen VW Tiguan kontrollierten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau nach einem Hinweis am frühen Sonntagmorgen bei Wald. Der 34jährige Fahrzeuglenker war stark alkoholisiert und musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei der Inaugenscheinnahme des Tiguan entdeckten die Beamten frische Unfallspuren. Der Kofferraumdeckel, Kotflügel und Stoßstange vorne sowie die Felgen waren beschädigt. Vermutlich verunfallte das Fahrzeug auf der Fahrt zwischen Herdwangen und Wald. Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen einer Trunkenheitsfahrt. Eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/4820) in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Baldrianflasche löst Brand aus

Unvorsichtig hantierte ein Kunde am Samstagabend an der Kasse in einem Drogeriemarkt in der Platzstraße mit einer kleinen Flasche Baldrian. Die Flasche zerbrach und der hochprozentige Inhalt lief in die Registrierkasse. Die Flüssigkeit entzündete sich an der Elektrik und die Kasse geriet in Brand. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Kasse wurde jedoch total beschädigt und der Drogeriemarkt stark verrußt. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Mengen

Polizei sucht Beteiligten nach gefährlichem Überholmanöver

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Samstag gegen 14.50 Uhr auf der L 268 bei Rulfingen. Ein Mercedes überholte dort nach der Einmündung Rosna eine Kolonne, wobei ein entgegenkommender roter Pkw ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Der Fahrer des roten Pkw fuhr dann weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Dem Mercedesfahrer wurde noch vor Ort auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer des roten Pkw bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipfosten Pfullendorf (07581/ 20160) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell