Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Raubüberfall am Westentor

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0533

Am Sonntag, 21. Mai 2023, überfiel ein bislang unbekannter Mann gegen 1 Uhr nachts eine 47-Jährige aus Dortmund. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die Dortmunderin am Westentor, um sich ein Taxi für die Heimfahrt zu organisieren. Dabei hielt sie ihr Mobiltelefon in der Hand. Von hinten näherte sich der bisher unbekannte Täter. Er schlug der Frau auf den Hinterkopf, sodass diese zu Boden fiel. Dann raubte er ihr Smartphone und rannte in unbekannte Richtung davon.

Die Dortmunderin wurde bei dem Raub leicht verletzt. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Raub möglicherweise beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kriminalwache: 0231/132-7441.

