POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Betrug: Wer kennt die gesuchten Personen?

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0440 Einbrecher in einer Firma in Lünen konnten durch ein Live-Video beobachtet werden. Die alarmierte Polizei nahm im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige fest. In der Nacht zu Mittwoch, 31.5.2023, meldete sich der Eigentümer einer Firma in der Frydagstraße in Lünen. Er konnte per ...

mehr