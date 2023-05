POL-DO: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall auf der Provinzialstraße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0530 Raser unterschätzen immer wieder die Risiken, die sie in Städten und auf Autobahnen eingehen. Zwei Beispiele vom Pfingst-Wochenende: Im Spähenfelde in Dortmund raste am Montag (29.5.2023) um 05:10 Uhr ein 23-jähriger Dortmunder mit seinem Mercedes AMG C 63 mit hohem Tempo über ...

mehr