POL-DO: Vermieter findet verwahrloste Katzen - Einsatz von Polizei und Veterinäramt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0520 Ein unbekannter Täter hat einer 86-jährigen auf einen Rollator angewiesenen Frau am Samstagmittag (27. Mai) in Lünen die Handtasche geraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Den ersten eigenen Angaben zufolge war die 86-Jährige gegen 13.10 Uhr auf einem ungepflasterten Gehweg an der Preußenstraße in Richtung Breiter Weg unterwegs. Die ...

