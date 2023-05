Polizei Dortmund

POL-DO: 18-jährige Autofahrerin bei Unfall auf der Autobahn 43 in Bochum tödlich verletzt

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Herne verlor in der Nacht zu Montag (29.5.2023, 00:18 Uhr) auf der Autobahn 43 in Richtung Münster bei Bochum-Riemke laut Zeugenaussagen bei hohem Tempo die Kontrolle über einen BMW. Das Heck des Autos brach aus, der BMW schleuderte nach rechts gegen eine Schutzplanke und von dort zurück auf die Fahrbahn.

Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer erkannte den stehenden BMW nicht und erfasste diesen. Drei weitere Autos fuhren in die Unfallstelle, zwei stießen ebenfalls mit dem BMW zusammen. Der BMW und der Skoda gingen in Flammen auf und brannten aus. Ersthelfer verständigten Polizei und Feuerwehr und versorgten die schwer verletzte 18-Jährige am Fahrbahnrand. Sie verstarb im Krankenhaus.

Die weiteren Unfallbeteiligten wohnen in den Kreisen Recklinghausen und Coesfeld.

Weitere Angaben zu den Verletzten und dem Einsatz des Rettungsdienstes veröffentlichte die Feuerwehr Bochum in dieser Presseinformation: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115868/5519829

Für die Unfallaufnahme, die Räumung und die Reinigung der Fahrbahn war die A 43 am Montag bis 10:30 Uhr gesperrt. Aktuell finden Reparaturarbeiten an der Fahrbahn statt, um oberflächliche Brandschäden im Asphalt zu beseitigten. Der Verkehr fließt einspurig an der Baustelle vorbei. Über die genaue Dauer der Arbeiten sind derzeit keine Angaben möglich.

