Polizei Dortmund

POL-DO: Einbrecher in Lünen über Video beobachtet - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest Lfd. Nr.: 0440

Dortmund (ots)

Einbrecher in einer Firma in Lünen konnten durch ein Live-Video beobachtet werden. Die alarmierte Polizei nahm im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige fest.

In der Nacht zu Mittwoch, 31.5.2023, meldete sich der Eigentümer einer Firma in der Frydagstraße in Lünen. Er konnte per Live-Video mehrere Einbrecher auf seinem Firmengelände beobachten. Nachdem sie fünf Garagen aufgebrochen hatten, wollten sie ein Motorrad durch das Eingangstor herausschieben, jedoch bekamen sie das Tor nicht auf. Sie flüchteten ohne Beute in einem Auto.

Die sofort eingeleitete Fahndung war in der Brunnenstraße erfolgreich. Die Tatverdächtigen befanden sich noch im Fahrzeug. Es handelt sich um drei rumänische Männer (20, 20 und 25 Jahre alt) ohne Wohnsitz in Deutschland. Alle drei sind bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich bekannt.

Die Polizisten nahmen alle drei Tatverdächtigen fest, brachten sie in das Polizeigewahrsam und beschlagnahmten das Auto. Die Ermittlungen dauern an.

