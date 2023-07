Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.07.23

Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger nach Angriff mit Glasflasche in Untersuchungshaft

Der 21-jährige Tatverdächtige, der im Verdacht steht, am frühen Donnerstagmorgen in der Hohenzollernstraße einen Mann bedroht und von ihm Bargeld und Tabak gefordert zu haben, sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht. Außerdem ergaben sich Hinweise, dass der 21-Jährige zudem in der Straße "In der Vorstadt" aus einem unverschlossenen Pkw diverse Gegenstände entwendet haben könnte. Der Somalier wurde am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, welche die Untersuchungshaft anordnete.

Unsere Meldung vom 06.07.23 (erste Meldung im Text):

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5551976

