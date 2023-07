Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall

Einen Leichtverletzten sowie Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Abfahrt der L 277 zur Gorheimer Allee. Ein 31-jähriger Opel-Lenker wollte von der L 277 nach rechts in die Gorheimer Allee abbiegen und fuhr dabei mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm haltenden BMW auf. Durch die Kollision zog sich der 31-Jährige leichte Verletzungen zu, der 59-jährige BMW-Fahrer blieb nach jetzigem Stand unverletzt.

Mengen

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Mengen zu einer Verkehrsunfallflucht, die im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag in der Bachstraße begangen wurde. Der Spurenlage nach dürfte mutmaßlich ein Fahrradfahrer die Bachstraße in Richtung L 268 befahren und hierbei einen geparkten BMW gestreift haben. Hierdurch entstanden Schäden am linken Außenspiegel und möglicherweise durch den Anstoß eines Lenkers ein faustgroßes Loch im vorderen Kunststoffkotflügel. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 in Verbindung zu setzen.

