Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Brand in Nebenhaus

Zu einem Brand in einem Nebenhaus, das hauptsächlich für Feierlichkeiten genutzt wird, wurden am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr die Feuerwehr und Polizei in die Trochtelfinger Straße gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte vermutlich ein Defekt an einem Elektrogerät den Brand im Erdgeschoss des Gebäudes ausgelöst und eine Holzwand entzündet. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Mengen

Zwei Radfahrerinnen leicht verletzt

Leicht verletzt wurden zwei Radfahrerinnen, die am Dienstag gegen 8 Uhr auf einem Radweg an der B 311 in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. An einer Linkskurve kurz vor einer Bahnunterführung stieß eine 29-jährige Radlerin mit einer entgegenkommenden 13-Jährigen zusammen, die gemeinsam mit ihrer Mutter auf ihrem Rad unterwegs gewesen ist. Beide Zweiradfahrerinnen stürzten und verletzten sich hierbei leicht. Ein Rettungsdienst brachte die Unfallbeteiligten vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Rädern entstand jeweils nur sehr geringer Sachschaden.

Schwenningen

Polizei ermittelt nach Party wegen Körperverletzung

Nach einer Party, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Straße "Butzengrub" stattgefunden hat, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Körperverletzung. Gegen 0.30 Uhr soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen sein, in deren Verlauf ein 17-Jähriger von drei 17- bis 19-Jährigen körperlich angegangen worden sein soll. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind Gegenstand der Ermittlungen. Wenig später wurde die Party durch die Beamten aufgrund mehrerer stark alkoholisierter Jugendlicher und Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz aufgelöst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell