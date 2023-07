Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer und drei Verletzte

Sigmaringendorf / Landkreis Sigmaringen (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt eine 44-jährige Pkw-Lenkerin bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Scheer und Sigmaringendorf am heutigen Donnerstagvormittag. Drei weitere Beteiligte wurden schwer verletzt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr die Frau gegen 11.15 Uhr mit ihrem Mitsubishi die Strecke von Scheer kommend und geriet aus bislang nicht geklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor Sigmaringendorf auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie zunächst mit einem entgegenkommenden Mercedes und im weiteren Verlauf mit einem hinter dem Mercedes in gleicher Richtung fahrenden Opel zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurde die 44-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und konnte trotz schneller notärztlicher Hilfe nur noch tot von der Feuerwehr geborgen werden. Die beiden Insassen des Mercedes, ein 84-jähriger Mann und eine 82-jährige Frau, wurden schwer verletzt und mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen. Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt der 53-jährige Fahrer des Opel. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Zur technischen Rettung und zur Versorgung der Verletzten waren insgesamt rund 35 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und rund 20 Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Drei Mitarbeitende der Notfallseelsorge kümmerten sich um die Hilfskräfte und Angehörige. Die Polizei war mit rund zehn Beamtinnen und Beamten am Unfallort, der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. Die B 32 ist derzeit für die Rettungs- und Ermittlungsmaßnahmen noch voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Sperrung wird nach aktuellem Stand noch bis nach 15 Uhr andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell