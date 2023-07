Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Über Rot gefahren - Unfall

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich war die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 8.30 Uhr in der Colsmanstraße ereignet hat. Ein 53 Jahre alter BMW-Fahrer wollte bei grüner Ampel nach links in die Leutholdstraße abbiegen. Ein aus Richtung Jettenhausen kommender 50-jähriger Audi-Fahrer überfuhr die rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit dem BMW zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden von Rettungskräften zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, sie bleiben jedoch unverletzt. Am Audi des Unfallverursachers entstand 40.000 Euro Sachschaden, am BMW entstand Totalschaden, der auf 8.000 Euro geschätzt wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

Immenstaad

Rollerfahrer von Pkw erfasst

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in der Meersburger Straße wurde der 18-jährige Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt. Eine 35 Jahre alte Dacia-Fahrerin war in Richtung Ortskern unterwegs und wollte auf ein Tankstellengelände einfahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Zweiradfahrer, woraufhin es zur Kollision kam. Der 18-Jährige wurde von dem Pkw aufgeladen und stürzte auf den Gehweg. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Die Unfallverursacherin kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 4.000 Euro beziffert.

Langenargen

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 13.45 Uhr bei einem Unfall an der Auffahrt zur Bundesstraße 467 bei Gießenbrücke. Ein 32 Jahre alter Daimler-Lenker fuhr einem, an der Auffahrt verkehrsbedingt stehenden, Pkw-Anhänger-Gespann aus Unachtsamkeit auf. Am Wagen des Unfallverursachers wird der Sachschaden auf etwa 7.000 Euro geschätzt, am Hänger beläuft sich dieser auf mehrere hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Rennradfahrerin prallt gegen Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Hauptstraße wurde eine 21-jährige Radfahrerin verletzt. Ein 58 Jahre alter Hyundai-Fahrer wollte von der Sömmeringstraße nach rechts auf die Hauptstraße einfahren. In diesem Moment kam die Rennradfahrerin mit hoher Geschwindigkeit, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, auf dem Radweg angefahren, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die 21-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Markdorf

Junger Radfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 13 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er am Mittwoch gegen 7.45 Uhr in der Gutenbergstraße mit einem Auto kollidierte. Der junge Radler fuhr von der Stadtmitte kommend auf der Straße und erkannte nicht, dass eine 53-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten musste um Kindern das Überqueren des Fußgängerüberwegs zu ermöglichen. Der Junge fuhr in der Folge ungebremst auf den Opel auf und prallte in die Heckscheibe. Dabei zog er sich, trotz Fahrradhelms, schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwas über 3.000 Euro geschätzt.

Owingen

Zusammenstoß nach Sekundenschlaf

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 195 zwischen Owingen und Herdwangen-Schönach ereignet hat. Eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin war von Owingen kommend unterwegs und geriet auf Höhe Hedertsweiler auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 42 Jahre alten Audi-Fahrerin konnte nichtmehr entscheidend ausweichen, woraufhin es zur Kollision kam. Eine 33-jährige Ford-Lenkerin, die hinter dem Audi fuhr, konnte nach rechts Ausweichen und kam nach rund 20 Metern in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 35-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die verletzte 42-jährige Audi-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Während der Sachschaden am Ford eher gering ausfällt, wird dieser am VW auf rund 35.000 Euro und am Audi auf etwa 15.000 Euro beziffert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Die Ermittlungen hat die Verkehrsdienst-Außenstelle Sigmaringen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell