Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verletzt nach Autounfall

Übelkeit und Kopfschmerzen waren die Folge für eine 43-jährige Renault-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstag. Die Frau befuhr kurz vor 16 Uhr die Georgstraße, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein hinterherfahrender 25-Jähriger in einem Skoda bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Eine ärztliche Versorgung der 43-Jährigen an der Unfallstelle war nicht nötig.

Ravensburg

Parkscheinautomaten beschmiert

Mehr als ein Duzend Parkautomaten wurden im Laufe des vergangenen Wochenendes im Innenstadtbereich mit blauer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Urheber der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Auseinandersetzung an Bahnhof

Mit einer Holzstange sind am frühen Donnerstag mehrere Beteiligte einer Auseinandersetzung am Bahnhof verletzt worden. Zwei 29 und 27 Jahre alte Männer sowie eine 17-Jährige waren am Mittwoch gemeinsam mit einer größeren Gruppe im Stadtgebiet unterwegs gewesen und hatten dem Alkohol zugesprochen, bevor sie gegen 2.45 Uhr am Bahnhof in Streit gerieten. Als der 29-Jährige die Jugendliche aufforderte, zusammen mit ihm davonzugehen, entwickelten sich aus dem verbalen Zwist Handgreiflichkeiten zwischen dem 29-Jährigen und dem 27-Jährigen. Der 27-Jährige griff daraufhin zu einer Holzstange und schlug mit dieser mehrmals auf den Älteren ein. Diesem gelang es, die Stange an sich zu bringen und attackierte seinerseits seinen Kontrahenten, sodass beide mehrere Verletzungen erlitten. Auch die 17-Jährige, die schlichtend eingreifen wollte, wurde mehrmals von dem Stock getroffen und dabei leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Verletzten. Einer der Streitbeteiligten musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Jugendliche wurden mit zum Polizeirevier genommen, wo ihre Eltern verständigt wurden.

Berg

Autofahrerin von eigenem Pkw überrollt

Mehrere Knochenbrüche sind die Folge für eine 81 Jahre alte Frau, die am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der Bergstraße von ihrem eigenen Pkw überrollt wurde. Die Seniorin hatte ihren Ford auf dem Parkplatz abgestellt, ging aber nochmals zu dem Wagen zurück, um diesen umzuparken. Sie öffnete die Fahrertüre, woraufhin der Pkw losrollte. Das Auto überrollte die Füße der Seniorin, die daraufhin zu Fall kam und wohl auch noch im Bereich der Oberschenkel erfasst wurde. Sie wurde nach einer ambulanten Notfallversorgung an der Unfallstelle von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ford rollte, nachdem er die Frau erfasst hatte, weiter über den Parkplatz und prallte schließlich gegen einen abgestellten Anhänger. Der dabei entstandene Sachschaden fiel gering aus.

Wolpertswende

Rollerfahrerin und Mitfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen mussten eine Rollerfahrerin sowie ihr 17 Jahre alter Mitfahrer nach einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Wolpertswende und Vorsee in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 15-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 17.15 Uhr von einem Gemeindeverbindungsweg auf die Kreisstraße und nahm dabei einem 25-jährigen Peugeot-Lenker die Vorfahrt, der in Richtung Vorsee unterwegs war. Dieser versuchte noch abzubremsen und auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht und wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Pkw und dem Roller entstand ein Schaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Wolfegg

Hecke abgebrannt

Am Roßberg in Molpertshaus ist am Dienstagnachmittag eine Hecke in Brand geraten. Eine 53-Jährige flammte an dem Thuja-Sichtschutz Unkraut ab, wobei die trotz der Regenfälle noch ausgetrocknete Hecke Feuer fing. Insgesamt brannten fünf Meter des Grüns ab. Nachbarn halfen mit Wasserschläuchen und Feuerlöschern bei den Löscharbeiten, bis die Feuerwehr eintraf und den Brand vollends beseitigte. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden, allerdings wurden bei den Löscharbeiten drei Helfer durch den Rauch verletzt. Sie wurden zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Isny

Traktorzubehör gestohlen

Von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Dorenwaid bei Neutrauchburg wurden zwischen Samstag- und Dienstagabend eine Transportgabel für Ballen sowie eine Gelenkwelle für einen Traktor gestohlen. Die schweren Gegenstände hatten einen Wert von mehreren hundert Euro. Es ist davon auszugehen, dass der Täter zum Abtransport ein Fahrzeug nutzte. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/976550 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Leutkirch

Zwei Unfälle durch Aquaplaning auf Autobahn

Auf der Autobahn 96 im Bereich Leutkirch haben sich am Mittwochmittag in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße zwei Verkehrsunfälle ereignet. Zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West verlor ein 34 Jahre alter Audi-Lenker auf seiner Fahrt in Richtung Bodensee die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen die Mittelleitplanke. Am Audi entstand dadurch ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Nur wenige hundert Meter weiter verlor ein 26 Jahre alter VW-Fahrer wegen des nassen Untergrundes ebenfalls die Kontrolle über sein Auto. Er geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Im Grün neben der Straße verursachte er Flurschaden. An seinem VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Aus diesem Anlass möchte die Polizei auf die Gefahr durch Aquaplaning auf den Straßen hinweisen. Das Phänomen tritt oft schnell und überraschend auf und ist dabei sehr gefährlich für Fahrzeuglenker. Oberstes Gebot ist daher bei nasser Straße, insbesondere, wenn Sie eine leichtere Lenkung, fehlende Haftung oder einen durchdrehenden Motor bemerken: frühzeitig Geschwindigkeit reduzieren! Vermeiden sie ruckartige Fahrmanöver aber auch Bremsungen, da dies oft zum Schleudern des Fahrzeugs führen kann. Fahren Sie vorrausschauend und passen Sie neben Ihrer Geschwindigkeit auch den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen an.

