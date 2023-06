POL-WHV: Vermisstensache - die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung

Varel (ots) - In der Nacht zum 05.06.2023 wurde versucht, in eine ambulante Krankenpflege in der Lange Straße 29 in Bockhorn einzubrechen. Weiter brachen die bislang unbekannter Täter ein auf dem Grundstück befindlichen Schuppen auf. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

