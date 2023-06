Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Motorradfahrer bei Neipel

Tholey (ots)

Am Dienstag, 30.05.2023, gegen 18.50 Uhr, kam es auf der L 145 zwischen Neipel und Limbach zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser Motorradfahrer befuhr vom Ortsausgang Neipel kommend ein leicht abschüssiges Teilstück der L 145 in Richtung Limbach. Nach ersten Ermittlungen führte er auf diesem Teilstück ohne einen erkennbaren Zusammenhang mit anderen Verkehrsteilnehmern eine abrupte Bremsung seines Motorrads durch. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Motorrad überschlug sich im Anschluss und der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und wurde hierbei schwer verletzt. Er musste wegen des Verkehrsunfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Im Rahmen dieses Verkehrsunfalls kam es dort kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

