POL-WND: Fahndung nach vermisster Person: Larissa Diedrichsen

Marpingen (ots) - Am Freitag den 26.5.23 um 18:42 Uhr fuhr ein 66-jähriger Pkw-Führer mit seinem Pkw von Oberlinxweiler in Richtung Remmesweiler. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet er mehrfach von der Fahrbahn ab und in den Gegenverkehr. An dem Pkw des 66-jährigen platzten 3 Reifen. Dennoch setzte er seine Fahrt auf den Felgen nach Marpingen fort, ...

