Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall

Straßenverkehrsgefährdung in Marpingen

Marpingen (ots)

Am Freitag den 26.5.23 um 18:42 Uhr fuhr ein 66-jähriger Pkw-Führer mit seinem Pkw von Oberlinxweiler in Richtung Remmesweiler. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet er mehrfach von der Fahrbahn ab und in den Gegenverkehr. An dem Pkw des 66-jährigen platzten 3 Reifen. Dennoch setzte er seine Fahrt auf den Felgen nach Marpingen fort, bis er an der Einmündung Alsweilerstraße / Ringelgasse mit einem Verkehrsschild kollidierte. Durch die Fahrt wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, es kam jedoch niemand zu Schaden. Lediglich an dem Pkw des 66-jährigen und an dem Verkehrsschild entstanden Sachschäden.

Der 66-jährige wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr musste ausrücken um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden.

Gegen den 66-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachtes einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell