Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 05.07.2023 Nach Angriff mit Messer - 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Isny (Landkreis Ravensburg) (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat sich ein 24 Jahre alter Mann strafrechtlich zu verantworten, der am Dienstagmittag in einer Wohnunterkunft in Isny einen gleichaltrigen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt hat. Der tatverdächtige Türke stach aus noch unbekannten Gründen mit einem Messer auf den Kopf des Tunesiers ein. Das Opfer erlitt dadurch eine Schnittverletzung am Kopf. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Er wurde am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Dort erließ ein Haftrichter Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 24-Jährigen. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg zu den Hintergründen und Einzelheiten der Tat dauern an.

